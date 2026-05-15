エー・ピーホールディングス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は11.3億円の黒字(前の期は0.3億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比48.5％減の5.8億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は0.3億円の黒字(