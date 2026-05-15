第21回（17日／GI、東京芝1600m）には、3つ目のGIタイトルを狙うエンブロイダリー、同期のオークス馬カムニャック、復活Vを期すチェルヴィニアなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ニシノティアモ」を取り上げる。 ■ニシノティアモ 喉の弱点を克服して以降、一気に軌道へ乗ってきた同馬。連勝で重賞ウィナーまで駆け上がった背景には