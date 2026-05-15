お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。ドラマシリーズから参加する長谷川は映画化を発表前にある一般の方に漏らしたことを打ち明けた。【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥