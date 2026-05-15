はなまるうどんで5月13日から期間限定で販売されている新メニュー「爆担々（ばくたんたん）」。累計500万食を突破した人気メニュー「冷やし担々」をベースに、総重量約1キログラム、肉の総重量約340グラムという圧倒的なボリュームが話題となっています。その実力を確かめるべく、発売当日に実食しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■デカ盛りだけど、重苦しさを感じさせない盛り付け今回取材に挑ん