11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と藤牧京介が、文化放送エンタメバラエティ『レコメン！』（月〜木後10：00〜深1：00）内の新コーナー「レコメン！シェアリング あなたのみたい景色」に出演することが15日、発表された。同企画は、6月1日よりスタートし、深夜0時30分ごろから放送される3分番組となる。【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡同コーナーは『レコメン！』が「推していき