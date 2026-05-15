米国商工業界の代表18人はここ数日、トランプ米大統領と共に中国を公式訪問しました。代表団は科学技術、金融、航空、農業などの分野から成っています。アップル、エヌビディア（NVIDIA）、カーギル、シティグループ、ゴールドマン・サックス、GEエアロスペース、クアルコム、コヒレントなど各社の最高経営責任者（CEO）らが中国市場に対する信頼感を相次いで示しています。イノベーションと活力が代表らの話でキーワードとなって