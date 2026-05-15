韓国の俳優IUとビョン・ウソクがW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』がディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信中（全12話／毎週金・土曜 後11：20〜 1話ずつ配信）。最終回を前に、IU＆ビョン・ウソクのツーショット＆メイキングスチールが到着した。【メイキングスチール】社交ダンスの練習シーンで密着するIU＆ビョン・ウソク