習近平国家主席は15日午前、北京市内の中南海でトランプ米大統領と少人数による会談を行いました。習主席はまず、「トランプ大統領の今回の訪問は歴史的かつ象徴的な訪問だ。我々は中米の建設的戦略的安定関係の新たな位置づけを共同で確定し、経済と貿易関係の安定の維持、各分野における実務協力の拡大、互いの関心事項の適切な解決について重要な共通認識に達し、国際および地域問題について意思疎通と協調を強化することで合意