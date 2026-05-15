DMMバヌーシーは15日、名馬ラヴズオンリーユーの仔馬「ラヴズオンリーユー2026」（牝馬 父：モーリス）を「1口1円・全40000口」で募集することを発表した。生産・育成：ノーザンファーム、予定厩舎は矢作芳人となっている。【写真】走りそう！1口1円で募集された「ラヴズオンリーユー2026」ラヴズオンリーユーは、4戦無敗でオークスを勝利したほか、海外G1を3勝、なかでも、日本調教馬として史上初となる米国ブリーダーズカッ