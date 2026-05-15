デンマークのGNグループが展開するゲーミングブランド「SteelSeries（スティールシリーズ）」は、ワイヤレス・ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro Omni」を、2026年5月15日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。付属の「GameHub」で最大5台の機器と接続可能96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス認証オーディオ対応の高音質で、様々な利用シーンおよび機器での使用を想定した設計を施す。2.4GHzワイ