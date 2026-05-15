韓国の6人組グループ・IVEのレイが17日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。【動画】最愛の母からの手紙に目をうるませるIVE・レイ2021年のデビュー以降、韓国主要音楽番組で歴代ガールズグループ最速1位を記録するなど、瞬く間に世界を席巻したIVE。その中で唯一の日本人メンバーとして輝くレイが、ソウルからリモート出演を果たす。幼少期から憧れたK-POPの門を叩くため、14歳という若