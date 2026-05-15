ピコ太郎が、「PPAP」10周年に向けて展開している連続リリース企画『Tottemo Release 80.8』の第10弾作品『Tottemo Release 80.8 (10)』をきょう15日に配信リリース。収録曲「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」のミュージックビデオも公開された。【動画】ピコ太郎「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」ミュージックビデオ同作には、日本音楽界のレジェンド・中尾ミエとのコラボ楽曲「恋のシャロックPPAP feat.中尾ミエ」を