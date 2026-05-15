俳優の佐藤二朗が主演する映画『名無し』（22日公開）のキャラクター映像とキャラクターポスターが解禁された。【動画】佐藤二朗“名無し”が触れずに人を…狂気と恐怖が渦巻く予告映像同作品は、脚本・主演を務める佐藤が手掛けた同名マンガが原作となっている。数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。 今回解禁されたのは、＜凶器なき不可解な無差別殺人事