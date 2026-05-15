女優でタレントの松村沙友理（33）が15日、自身が立ち上げたアパレルブランド「LANTINAM（ランティナム）」の4周年を迎え、東京と大阪でイベントを開催することを発表した。松村は「今までの“可愛らしさ”を大切にしながら、より洗練された“大人フェミニン”を提案するブランドへと進化します」とアピール。同世代の大人の女性にむけた“可愛い”だけではない、日常に自然と寄り添う着心地やシルエットにもこだわりさまざま