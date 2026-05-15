20日に発売される雑誌『SWITCH』2026年6月号では、4月11日・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された、櫻坂46のデビュー5周年記念ライブを20ページにわたり特集する。【写真】熱狂の国立ライブ！撮り下ろしフォトを先行公開特集前半では、フォトグラファー・横山マサトによる撮り下ろしライブフォトを12ページにわたって展開。2日間で総勢14万人を動員した会場の光、歓声、熱気、そしてステージに立つメンバーの