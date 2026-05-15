お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。あの“事件”について語った。番組では「トークヒットマン」と題した新企画を放送。用意された質問をエアガンで狙い、見事打ち抜けば強制的にその質問を他の芸人に答えさせることができ、逆に外した場合は自らがその質問に答えなければいけないというもの。「〇〇さんにむちゃくちゃ怒られた話」とい