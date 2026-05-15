GENERATIONSの数原龍友によるソロプロジェクト「KAZ」として、全6都市6会場で行われた初のツアー『KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON”』の最終公演が、5月13日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された。4月にリリースされた2ndアルバム『LIFE GOES ON』を引っさげ、同作に収録の新曲を中心に楽曲を披露。浜田雅功と槇原敬之の「チキンライス」やEXILEの「Choo Choo TRAIN」などのカバーに加え、Skoop On SomebodyのTAKEをゲス