2024年7月、熊本県山鹿市で元同僚の女性を殺害した罪などに問われている被告の男が、控訴を棄却した福岡高等裁判所の判決を不服として、最高裁に上告しました。 【写真を見る】被告の男が最高裁に上告山鹿市の元同僚女性殺害事件懲役18年・熊本地裁判決 上告したのは、山鹿市の園村圭司被告（53）です。 園村被告は2024年7月、元同僚の女性（当時58）の自宅に侵入し、催涙スプレーを吹きかけた上首を絞めて殺害したと