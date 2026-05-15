◇セ・リーグ巨人―DeNA（2026年5月15日東京D）DeNAが15日の巨人戦で“オール左打線”を組んだ。相手先発の井上の左右別の被打率は右打者・186に対して、左打者・250。データ上では左打者を苦手にしており、9番に入った先発投手の平良を除き1〜8番まで左打者を並べる極端な先発オーダーとなった。6番・神里と7番・柴田はともに今季初先発となった。スタメンは以下、の通り。（1）三森（二塁）（2）度会（左翼）