5月30日、31日の2日間、幕張イベントホールで開催されるアイスショー『太陽生命 Presents Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』にて、競技引退会見後初の演技に挑む坂本花織が、SUPER EIGHTの安田章大、アーティスト・家入レオとともにスペシャルコラボレーションを披露することが決定した。【写真】かっこいい…！氷上でパフォーマンスをする坂本花織コラボする楽曲はSUPER EIGHTの代表曲「凛」。この曲は、2021年に開催された