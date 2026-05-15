フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇を果たした島田麻央（木下グループ）が、5月16日（日本時間17日）にアナハイムで行われる米大リーグ・エンゼルス―ドジャース戦の始球式に登場することが15日、所属する木下グループから発表された。木下グループからのリリースでは「島田選手にとって初めての始球式となりますが、ジュニア期を締めくくる思い切った一球をお見せできますように努めてまいります」と明記された