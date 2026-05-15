東京都内の小学校を訪れた、陸上の（前列左から）中島佑気ジョセフ、ノア・ライルズ、中島ひとみ＝15日陸上男子400mで昨年の世界選手権東京大会6位の中島佑気ジョセフ（富士通）らが15日、東京都内の小学校を訪れ、児童との交流会に臨んだ。リレーの応援や“かけっこ対決”などで楽しんだ24歳の日本記録保持者は「試合前に元気をもらえた。刺激をもらえて、すごくいい時間を過ごせた」と充実感に浸った。世界選手権東京大会の