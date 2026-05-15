調査結果を発表する「Tネット」ディレクターの野宮亜紀さん＝15日午後、東京都新宿区出生時に決められた性別と異なる性別を自認するトランスジェンダー当事者らの団体「Tネット」は15日、トランスジェンダーに対する意識や、性的少数者に関する法制度に関する調査結果を発表した。約1600人が回答。当事者が望む性別で社会生活を送ることを尊重すべきかを尋ねたところ、肯定的な回答が計約7割に上った。調査は4月にインターネッ