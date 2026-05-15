中国で行われていた米中首脳会談が終了し、アメリカのトランプ大統領は帰国の途につきました。2日目の会談は、習近平国家主席の執務室もあり、共産党の中枢でもある「中南海」で行われました。習近平国家主席：ここにご案内したのは2017年、マールアラーゴに招待いただいたから。トランプ大統領：イランに関して、我々の見解はよく似ている。事態の収束・核兵器保有させない・ホルムズ海峡の自由航行を確保したい。中国外務省は、