お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、14日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。“因縁”の大物芸人からオファーがあったことを明かした。番組ロケで青森市を訪れたケンコバは、地元の飲食店で酒を飲みながら、「この番組に逆オファーがあった」と告白。「何度か話題にあがった東野幸治さん、“良かったら出してぇや”って言ってきてくれた」と打ち明けた。その申し出にケンコ