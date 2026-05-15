山下智久（41）主演の「映画正直不動産」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつが15日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。この日、登壇した泉里香（37）は、25年6月に結婚した夫のベルギー1部シントトロイデンDF谷口彰悟（34）が、サッカーのFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に挑む日本代表（FIFAランキング18位）のメンバー26人に選ばれた中での、喜びの登壇となった。谷口は31歳でW杯に初出場した前回22年のカタール大