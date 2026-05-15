全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は15日、5月26日のヤクルト−西武戦で高津臣吾さん、渡辺久信さんの元監督同士の豪華W解説の決定を発表した。その他、横浜（現・DeNA）からメジャーでも活躍した齋藤隆さん、日本ハムで3度の打点王に輝き、巨人でも四番を務めた中田翔さん、圧倒的なパワーと気迫でマウンドを支配し日米を渡り歩いたストロング・リリーバー澤村拓一さんなど、BS10初登場の大物OBが続々決定し