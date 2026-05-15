Image: J.S. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project, Loren Davis, Stimpson et al., Antiquity 2022, Wikimedia commons 2023年5月5日の記事を編集して再掲載しています。 流れる時の中で、さまざまなものが忘れ去られていきます。この世のほとんどの出来事・事物は後世に残りませんが、発掘や調査によってすくいあげられるものもなくはありません。この記事では「忘れ去られ