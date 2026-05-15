人気キャラクターの「パペットスンスン」がHappyくじに初登場する。5月29日（金）からセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売される。Happyくじ「パペットスンスン」5月29日（金）より発売 (C)PUPPET SUNSUN/PS committeeパペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』の、 Happyくじ限定録り下ろしボイスを収録したグッズを含む、全9等級とLAST賞がラインアップす