今季の躍進が話題に米大リーグ、ホワイトソックスは14日（日本時間15日）、本拠地ロイヤルズ戦に6-5で勝利した。村上宗隆内野手は「3番・一塁」で先発出場。1打数無安打だったが3四球を選んだ。5月時点のチーム成績で、ある異変が注目を集めている。ホワイトソックスは過去3季連続で100敗以上を記録。再建中の“弱小球団”と見る声も多かった。ところが、ロイヤルズ戦の勝利で5連勝。22勝21敗で今季初の貯金「1」を手にした。2