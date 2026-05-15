今回は、筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。自虐する先輩の横で、いつも愛想笑いに必死でした。正直、もう限界……。そんな彼女の悩みを鮮やかに解決したのは、現場を長年支えてきたベテランパートさんの「あるアドバイス」だったのです。 ネガティブな先輩