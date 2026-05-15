俳優トム・クルーズ(63)が13日（日本時間14日）に自身のインスタグラムを更新し、世界に名をとどろかせた出世作「トップガン」の公開40周年を祝福した。 【写真】世界がシビれた！若きイケメン「トップガン」のトム・クルーズ 同作が公開されたのは1986年5月16日だが、「トップガン・デー」は5月13日に設定されており、毎年ファンが祝福するなどしていた。 「トップガン」と続編の続編「トップガン マ&