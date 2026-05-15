愛媛県松山市は、JR松山駅（松山市南江戸）周辺再開発で、にぎわい施設を市と連携して整備する事業協力者の公募を始めた。1953年建築の駅舎を使い続けていたため、四国の県庁所在地で最もしょぼい中心駅とやゆされていた。【こちらも】大阪ミナミのクボタ旧本社跡地、三井不動産など再開発へアリーナ・商業施設など計画駅舎は2024年、立派な高架駅に生まれ変わったが、再開発が遅れ、駅の周囲は新駅舎の使用開始から2年近く