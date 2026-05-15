鹿島の早川友基「良い意味で俯瞰して見えていたと思います」北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人が5月15日に発表され、鹿島アントラーズのGK早川友基が選出された。鹿島の所属選手は2018年のロシアW杯に出場したDF植田直通とDF昌子源以来、通算16人目であり、鹿島からのGKは日韓大会のGK曽ヶ端準以来、実に24年ぶりのこととなる。メンバー発表会見はクラブハウスのリラックスルームで、その曽ヶ端GKコーチらと見