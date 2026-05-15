【専門家の目｜大久保嘉人】昨年から選外となっている守田は本大会でも外れた日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。「FOOTBALL ZONE」で北中米W杯の特別解説を務める元日本代表FW大久保嘉人氏は、MF守田英正（スポルティング）が選外となったことに驚きを示した。◇◇◇守田はアジア最終予選で主力としてチームを牽引し、W杯へ導いた。コン