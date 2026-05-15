◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコンフィールド）日本ハムの加藤貴之投手が１５日、先発する１６日の西武戦（エスコン）へ向け最終調整。前回９日のオリックス戦（京セラＤ）では、８回３安打無失点の好投で４勝目を挙げた左腕が、リーグトップタイの５勝目へ態勢を整えた。すでに４勝を挙げている加藤貴は「キャンプからいい状態が維持できてるのと、体のコンディショニングもいいので、そこがピッチングにつなが