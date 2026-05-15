◆大相撲夏場６日目（１５日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に寄り切られ、早くも４敗目となった。過去９勝２敗の相手に、右四つから土俵際に詰まりながら残ったものの、再び押してくる相手の圧力に土俵を割った。連敗スタートだったが３日目、４日目と連勝し、持ち直したかに見えた。だが、前日は西前頭２枚目・一山本（放駒）との突っ張り合いから引いてしまい黒星。この日も敗戦で悪