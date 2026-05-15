お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。恋人の過去について語った。視聴者から「彼氏が体の関係を持っていた女性が複数人いて、その存在にモヤモヤしている」という相談を受けた藤本。これに対し藤本は「でももうそれは今付き合ってるのは私なんだからって思うしかないよね」と始め、「写真とかに残ってることは気になるんだったら、