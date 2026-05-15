こども家庭庁の庁舎内に掲げられた看板（左）＝東京都千代田区自民党の「こども・若者」輝く未来創造本部は15日、政府の子ども政策に関する提言案を示した。これまでの政策は効果が見えず、少子化傾向の反転につながっていないとの批判があると言及。4月で発足3年を迎えたこども家庭庁に対し、より大胆で強力な政策の推進を求めた。提言案を月内にも取りまとめて政府に提出する。提言案では、妊娠や出産、子育てを地域ぐるみで