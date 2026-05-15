東京・霞が関の警察庁18歳未満の画像を生成人工知能（AI）などで加工したわいせつ画像「性的ディープフェイク」について、1〜3月に全国の警察が把握した事案は55件（前年同期比32件増）だったことが15日、分かった。東京都内で開かれた「社会安全フォーラム」で、警察庁の担当者が明らかにした。警察庁によると、同級生など面識がある人同士のトラブル関連が多かった。被害者は中高生が約9割を占め、加害者の最多は中学生の36