◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）5日目まで2勝3敗の黒星先行と苦しい序盤戦となった大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭3枚目の平戸海（26＝境川部屋）と対戦した。 立ち会いで琴桜は左上手をとられ、平戸海に土俵際まで押し込まれる。ここは何とかこらえ、反撃に一度は転じるが、最後は力負けであっさり押し出され、4敗目を喫した。NHK解説の元小結、舞の海洸平氏は「動き続けた平戸海がいい相撲をとり