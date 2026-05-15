アニメ「名探偵コナン」で白鳥任三郎を演じた、声優の井上和彦が15日、Xを更新。4月18日に亡くなったことが発表された、同作品の毛利蘭役等で知られる声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。井上は「つらいなー。あなたの声は番組の癒しでした。いや、存在そのものが。スタジオでニコニコしている姿しか思い出せない」と振り返り「もっと一緒に仕事したかったな。山崎和佳奈さんのご冥福を心からお祈りいたします」と山崎さんを悼んだ。