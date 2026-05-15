トランプ大統領は日程を終え、北京を離れました。2日間の首脳会談は、トランプ大統領にとって満足の行くものだったのでしょうか。北京から、FNNワシントン支局・千田淳一支局長がお伝えします。トランプ大統領にとっては、経済や軍事面で最大の競争相手と位置付ける中国への訪問は9年ぶりとなったこともあり、14日は表情にもやや硬さがみられましが、15日は一転してトランプ氏らしさも垣間見える会談となりました。15日の少人数で