歌手の相川七瀬（51）が15日、インスタグラムを更新。14日都内で行われた、2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会に足を運んだことを報告した。相川は「真矢さんのお別れ会に行ってきました」と報告し「あやちゃんの立派なスピーチを聞いて涙がとめどなく溢れて、言葉をうまく紡げません」と真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）のスピーチに涙したことを明かした。