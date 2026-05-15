怯えた表情を見せていた保護子犬が、愛情を受けて見せた変化がTikTokで話題になっています。投稿したのは、モカちゃん・むぎくん・あずきちゃん・みーちゃん・ちゃちゃくんと暮らしている「4にゃん1わん日和」さん。「かわいい笑顔ですね」といったコメントが寄せられています。 【動画：『怯えた顔』をした保護子犬→愛情を込めて、大切に育てた結果…素敵すぎる『表情の違い』】 少しずつ縮まっていく心の距離 登