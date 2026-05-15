11月8日に開催されるおかやまマラソン2026。10回目となる節目の大会に向け、実行委員会の第1回総会が開かれました。 【写真を見る】11月8日に開催「おかやまマラソン2026」10回目となる節目の大会に向け実行委員会の第1回総会 総会では、今月18日に募集が締め切られるランナーの応募状況が発表されました。きのう（14日）の時点でフルマラソンは、定員1万5,000人に対し2万8,618人が、ファンランには定員1,400人に対し2,926