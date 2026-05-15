5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第7弾出演アーティストが発表された。 （関連：常田大希の誕生日に考える、創造性を更新し続ける“表現者”としての凄みと“面白い男”のギャップ） 今回発表されたのは、斎藤アリーナ・サボさん・シュッシュ with よきまるバンド。さらに、ワークショップやトークプログ