山形銀行の３月期決算は、一般企業の売り上げにあたる経常収益が前年比２１．５％増の５５７億７０００万円、経常利益が前年比４９．７％増の８４億１１００万円、純利益が前年比５９．８％増の６２億６９００万円と増収・増益となりました。