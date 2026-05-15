北海道江別市で2024年10月、千歳市の大学生・長谷知哉さん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴されていた主犯格とされる川口侑斗被告（当時18）と少年の裁判員裁判の初公判が2026年7月13日に開かれることが分かりました。判決は7月23日に言い渡される予定です。起訴状などによりますと、川口侑斗被告は、川村葉音被告（21）や、長谷さんと交際していた八木原亜麻被告（21）らと共謀し、2