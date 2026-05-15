健康診断の結果を受け取ったとき、まず確認したいのが総合判定です。池尻大橋せらクリニックの定期健診では、身体測定・血圧・視力・聴力・心電図・胸部X線・身体所見・血液検査・尿検査などを確認しています。また、健診後に再検査や精密検査が必要になった場合も、院内で追加検査や診療につなげられます。健康診断の結果票には多くの項目が並んでいるため、どこから見ればよいか迷う方も少なくありません。この記事では、まず総